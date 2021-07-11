Въезд грузовиков в Киев временно запретили: когда снимут ограничения

В Киеве временно запретили въезд грузовиков в город. Причиной тому является жара.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции города.
Запрещен въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Причиной является превышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00).
Напомним, в Украине в воскресенье на большинстве территорий будет сохраняться жаркая погода.
В столице сегодня также ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.