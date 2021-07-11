RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В'їзд вантажівок в Київ тимчасово заборонили: коли знімуть обмеження

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві тимчасово заборонили в'їзд вантажівок в місто. Причиною тому є спека.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції міста.

Заборонено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Причиною є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00).

Нагадаємо, в Україні у неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода.

У столиці сьогодні також очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
грузовиктранспорт