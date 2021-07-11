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В Украине не отступает жара, а на западе - дожди: какой сегодня будет погода

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Украина, Воскресенье 11 июля 2021 10:05
В Украине не отступает жара, а на западе - дожди: какой сегодня будет погода Фото: в Украине сохранится жаркая погода (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине в воскресенье на большинстве территорий сохранится жаркая погода. Однако в западных областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

В течение дня во всех регионах будет жарко. Температура будет держаться днем ​​на уровне +31+33 градуса.

В Украине не отступает жара, а на западе - дожди: какой сегодня будет погодаНочью показатели термометров опустятся до +17 +22 градусов.

Кроме того, в западных областях прогнозируют дожди. Они ожидаются во Львовской, где дожди пройдут ночью, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.

В Украине не отступает жара, а на западе - дожди: какой сегодня будет погодаНочью она опустится до уровня +19+21 градуса.

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