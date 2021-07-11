В Украине не отступает жара, а на западе - дожди: какой сегодня будет погода
Фото: в Украине сохранится жаркая погода (Виталий Носач/РБК-Украина)
В Украине в воскресенье на большинстве территорий сохранится жаркая погода. Однако в западных областях прогнозируют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода по Украине
В течение дня во всех регионах будет жарко. Температура будет держаться днем на уровне +31+33 градуса.
Ночью показатели термометров опустятся до +17 +22 градусов.
Кроме того, в западных областях прогнозируют дожди. Они ожидаются во Львовской, где дожди пройдут ночью, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.
Ночью она опустится до уровня +19+21 градуса.