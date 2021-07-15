Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары
Фото: въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 15 июля Киев снова ограничил из-за жары въезд для большегрузного автотранспорта. Запрет действует с 10.00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
"С 10:00 ограничивают движение большегрузного транспорта на въезд в Киев в связи с жарой",- говорится в сообщении.
По информации полиции, запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Причиной тому является превышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.
Указано, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, Киев вчера также ограничивал движение грузовиков, причиной тому стала жара.