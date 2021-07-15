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Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары

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Киев, Четверг 15 июля 2021 10:28
Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары Фото: въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 июля Киев снова ограничил из-за жары въезд для большегрузного автотранспорта. Запрет действует с 10.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

"С 10:00 ограничивают движение большегрузного транспорта на въезд в Киев в связи с жарой",- говорится в сообщении.

По информации полиции, запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Причиной тому является превышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Указано, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, Киев вчера также ограничивал движение грузовиков, причиной тому стала жара.

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