В'їзд вантажівок до Києва обмежили через спеку

Сьогодні, 15 липня Київ знову обмежив через спеку в'їзд для великовантажного автотранспорту. Заборона діє з 10.00.

"З 10:00 обмежують рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва у зв’язку зі спекою", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, заборонено в’їзд вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Причиною тому є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Вказано, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про їх зняття буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).