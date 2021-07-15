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В'їзд вантажівок до Києва обмежили через спеку

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Київ, Четвер 15 липня 2021 10:28
В'їзд вантажівок до Києва обмежили через спеку Фото: в'їзд вантажівок до Києва обмежили через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 липня Київ знову обмежив через спеку в'їзд для великовантажного автотранспорту. Заборона діє з 10.00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції.

"З 10:00 обмежують рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва у зв’язку зі спекою", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, заборонено в’їзд вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Причиною тому є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Вказано, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про їх зняття буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, Київ вчора також обмежував рух вантажівок, причиною тому стала спека.

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