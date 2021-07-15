В'їзд вантажівок до Києва обмежили через спеку
Фото: в'їзд вантажівок до Києва обмежили через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 15 липня Київ знову обмежив через спеку в'їзд для великовантажного автотранспорту. Заборона діє з 10.00.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції.
"З 10:00 обмежують рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва у зв’язку зі спекою", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, заборонено в’їзд вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Причиною тому є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.
Вказано, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про їх зняття буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).
Нагадаємо, Київ вчора також обмежував рух вантажівок, причиною тому стала спека.