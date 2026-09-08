Веймарський трикутник готується посилювати підтримку України та тиск на РФ

У спільній декларації міністри закордонних справ трьох країн наголосили на прагненні досягти всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України, який відповідатиме міжнародному праву. Вони також заявили про готовність робити внесок у надійні гарантії безпеки для України, зокрема в межах Коаліції охочих, а також зміцнювати її спроможності до стримування та самооборони.

Яку підтримку обіцяють Україні

У Веймарському трикутнику заявили, що продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Йдеться, зокрема, про військову допомогу, фінансування та передачу пріоритетного обладнання, промислові закупівлі, співпрацю у сфері досліджень і розробок, спільне виробництво та зміцнення європейської оборонної промисловості. Окремо країни наголосили на фінансовій підтримці українського виробництва.

Водночас Німеччина, Франція та Польща готові посилювати тиск на російську військову економіку за допомогою цілеспрямованих санкцій.

Міністри заявили, що продовжать вживати заходів проти енергетичних доходів Росії, її тіньового флоту, фінансового сектору та військово-промислового комплексу.

Європейська безпека через погрози Кремля

У декларації також наголошується на необхідності зміцнення обороноздатності Європи через довгострокову загрозу з боку Росії.

Країни Веймарського трикутника заявили про намір протидіяти широкому спектру російської діяльності, зокрема гібридним загрозам, і очікують на скоординовану європейську відповідь на кібератаки РФ.

Водночас Німеччина, Франція та Польща підтвердили готовність зміцнювати стримування й оборонну позицію НАТО, зокрема з огляду на загрози східному флангу Альянсу та ЄС. Вони також виступили за посилення європейської технологічної та промислової бази у сфері оборони.

Окремо міністри заявили про намір рішуче просувати відкриття переговорних кластерів і процес розширення ЄС у співпраці з Україною та Молдовою.