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Веймарский треугольник готовится усиливать поддержку Украины и давление на РФ

00:47 08.09.2026 Вт
2 мин
Речь идет о деньгах, оружии и оборудовании, а также санкциях против Кремля
aimg Филипп Бойко
Фото: военная помощь ВСУ от западных партнеров (GettyImages)

Германия, Франция и Польша намерены и дальше поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и длительного мира. Три страны также планируют усиливать давление на Россию и укреплять европейскую обороноспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Германии.

В совместной декларации министры иностранных дел трех стран отметили стремление достичь всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины , который будет соответствовать международному праву. Они также заявили о готовности вносить вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности в рамках Коалиции желающих, а также укреплять ее способности к сдерживанию и самообороне.

Какую поддержку обещают Украине

В Веймарском треугольнике заявили, что продолжат поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Речь идет, в частности, о военной помощи, финансировании и передаче приоритетного оборудования, промышленных закупках, сотрудничестве в сфере исследований и разработок, совместном производстве и укреплении европейской оборонной промышленности. Отдельно страны отметили финансовую поддержку украинского производства.

В то же время, Германия, Франция и Польша готовы усиливать давление на российскую военную экономику с помощью целенаправленных санкций.

Министры заявили, что продолжат принимать меры против энергетических доходов России, ее теневого флота, финансового сектора и военно-промышленного комплекса.

Европейская безопасность из-за угроз Кремля

В декларации также отмечается необходимость укрепления обороноспособности Европы из-за долгосрочной угрозы со стороны России.

Страны Веймарского треугольника заявили о намерении противодействовать широкому спектру российской деятельности, в частности гибридным угрозам, и ожидают скоординированного европейского ответа на кибератаки РФ.

В то же время Германия, Франция и Польша подтвердили готовность укреплять сдерживание и оборонительную позицию НАТО, в частности, учитывая угрозы восточному флангу Альянса и ЕС. Они выступили за усиление европейской технологической и промышленной базы в сфере обороны.

Отдельно министры заявили о намерении решительно продвигать открытие переговорных кластеров и процесс расширения ЕС в сотрудничестве с Украиной и Молдовой.

Контекст заявления

Германия сейчас активно ведет переговоры с европейскими союзниками и США о помощи Украине с ракетами для систем ПВО Patriot. В Берлине уверены, что союзники смогут найти и передать Украине ракеты Patriot.

А глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук недавно отметила, что у НАТО исчез психологический барьер в отношении России. Альянс уже сбивает российские воздушные цели над Европой.

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