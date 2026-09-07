Гетьманчук: в НАТО зник психологічний бар'єр щодо Росії

Майже рік тому літаки НАТО вперше знищили російський дрон над Польщею. Теперь країни Альянсу роблять це постійно без психологічних перепон.

Про це заявила голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю РБК-Україна.

НАТО не має психологічного бар'єру

На запитання журналіста, чи знімаються в НАТО психологічні бар'єри щодо російської загрози після того, як Альянс почав збивати дрони РФ над територією Румунії та Латвії, Гетьманчук відповіла ствердно.

"Абсолютно підтверджую. Цей бар'єр був знятий ще 10 вересня минулого року, коли НАТО вперше збило російські дрони, які зайшли на територію Польщі".

Також вона зазначила, що були питання і навіть кепкування в Україні - чим і як це було збито.

"Але чомусь був проігнорований факт, що взагалі були збиті російські дрони. Після того ми бачимо, що НАТО постійно почало це робити", - уточнила Гетьманчук.

Інша політика стримування

На погляд голови місії України при НАТО, є кілька пояснень, чому це відбувається.

"По-перше, НАТО переосмислює всю свою політику стримування. Більше того - переосмислює, що означає бути оборонним Альянсом в умовах сучасної війни. Вони розуміють, що якщо демонструвати нерішучість, неспроможність і діяти за тією логікою, яка часом мала місце раніше - просто моніторити ситуацію і в жодному разі не допустити будь-якої ескалації, то це не працює", - каже вона.

НАТО на цей момент часу виробив алгоритм дій проти російської загрози.

"На сьогодні логіка полягає в тому, що якщо є порушення повітряного простору і якщо це порушення може становити загрозу або для інфраструктури, або для людей країн-членів НАТО, то ця загроза має бути негайно знищена", - впевнена вона.

Також у НАТО побачили, що це вже не ізольовані кейси, що таких випадків стає більше, і це не обов'язково випадковість, але можуть бути якісь сплановані дії Росії щодо тестування реакції НАТО, каже Гетьманчук.