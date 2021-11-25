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Ветрено и осадки в западных регионах: прогноз погоды на завтра

Автор: Сергей Пышкин

В пятницу, 26 ноября, в Украине днем воздух прогреется до +8. В западных регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

По всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность. В западных регионах возможны слабые дожди. Скорость ветра ночью и днем будет от 7 до 12 м/c. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от +4 до +8, а ночью - от -2 до -4;
  • на севере днем от +3 до + 8, а ночью - от -2 до -4;
  • на востоке днем от +3 до +6, а ночью - от -5 до -7;
  • на юге днем от +7 до +11, а ночью - от -1 до -2;
  • в центре днем от + 5 до + 7, а ночью - от -1 до -2.

Фото: ветрено и осадки в западных регионах (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице завтра также ожидается переменная облачность, однако без осадков. Днем воздух прогреется от + 4 до + 8. Температура ночью составит от -0 до -3.

Фото: ветрено и осадки в западных регионах (meteo.gov.ua)

Напомним, что РБК-Украина писало о прогнозе погоды на первый месяц зимы от Укргидрометцентра.

В то же время синоптики ожидают, что в Украину придет потепление уже 27 ноября.

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