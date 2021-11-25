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Вітряно та опади в західних регіонах: прогноз погоди на завтра

Автор: Сергій Пишкін

У п’ятницю, 26 листопада, в Україні вдень повітря прогріється до +8. В західних регіонах очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

По всій території України завтра очікується мінлива хмарність. В західних регіонах можливі слабкі дощі. Швидкість вітру вночі та вдень становитиме від 7 до 12 м/c. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +4 до +8, а вночі - від -2 до -4;
  • на півночі вдень від +3 до + 8, а вночі - від -2 до -4;
  • на сході вдень від +3 до +6, а вночі - від -5 до -7;
  • на півдні вдень від +7 до +11, а вночі - від -1 до -2;
  • у центрі вдень від + 5 до + 7, а вночі - від -1 до -2.

Фото: вітряно та опади в західних регіонах (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці завтра також очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вдень повітря прогріється від + 4 до + 8. Температура вночі становитиме від -0 до -3.

Фото: вітряно та опади в західних регіонах (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про прогноз погоди на перший місяць зими від Укргідрометцентру.

Водночас синоптики очікують, що в Україну прийде потепління вже 27 листопада.

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