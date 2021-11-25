Вітряно та опади в західних регіонах: прогноз погоди на завтра

У п’ятницю, 26 листопада, в Україні вдень повітря прогріється до +8. В західних регіонах очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
По всій території України завтра очікується мінлива хмарність. В західних регіонах можливі слабкі дощі. Швидкість вітру вночі та вдень становитиме від 7 до 12 м/c. Температура повітря складе:
Фото: вітряно та опади в західних регіонах (meteo.gov.ua)
У столиці завтра також очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вдень повітря прогріється від + 4 до + 8. Температура вночі становитиме від -0 до -3.
Фото: вітряно та опади в західних регіонах (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про прогноз погоди на перший місяць зими від Укргідрометцентру.
Водночас синоптики очікують, що в Україну прийде потепління вже 27 листопада.