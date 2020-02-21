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Вьетнамская полиция обвинила семерых человек по делу гибели 39 мигрантов

Новости » Общество     21.02.2020 - 16:44
Вьетнамская полиция обвинила семерых человек по делу гибели 39 мигрантов
Фото: грузовик, в котором нашли тела (PA MEDIA)

В организации нелегальной миграции обвиняют пятерых мужчин и две женщины

Полиция Вьетнама обвинила семерых человек в организации и посредничестве нелегальной миграции в рамках расследование гибели 39 вьетнамцев, тела которых обнаружили в грузовике в Британии в октябре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, в организации нелегальной миграции обвиняют пять мужчин и две женщины. Их обвиняют в том, что они "организуют или грабят других, чтобы те бежали за границу или незаконно оставались за границей".

Напомним, 23 октября в британском Эссекс обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

Кроме того, по данным полиции, все погибшие в грузовике были вьетнамцями. Полиция В'єтнаму задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми. Задержание в Вьетнаме произошло после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии.

Кроме того, во Вьетнаме полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 человек в грузовике в Эссексе. Полиция расследует произошедшее как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми.

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