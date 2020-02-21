В’єтнамська поліція звинуватила сімох осіб по справі загибелі 39 мігрантів

Фото: вантажівка, в якому знайшли тіла (PA MEDIA)

В організації нелегальної міграції звинувачують п'ятьох чоловіків і дві жінки

Поліція В'єтнаму звинуватила сімох осіб в організації та посередництві нелегальній міграції в рамках розслідування щодо загибелі 39 в’єтнамців, тіла яких виявили у вантажівці в Британії у жовтні минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, в організації нелегальної міграції звинувачують п'ятьох чоловіків і дві жінки. Їх звинувачують у тому, що вони "організовують або грабують інших, щоб вони бігли за кордон або незаконно залишалися за кордоном".

Нагадаємо, 23 жовтня в британському графстві Ессекс виявили вантажівку з 39 трупами. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

Крім того, за даними поліції, всі загиблі у вантажівці були в'єтнамцями. Поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми. Затримання у В'єтнамі відбулося після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії.

Крім того, у В'єтнамі поліція заарештувала вісім людей у зв'язку з загибеллю 39 осіб у вантажівці в Ессексі. Поліція розслідує подію як інцидент з контрабандою, а не як випадок торгівлі людьми.