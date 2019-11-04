Во Вьетнаме арестовали восемь человек по делу гибели 39 мигрантов в Британии

Фото: грузовик, в котором нашли тела (PA MEDIA)

Полиция расследует происшествие как инцидент с контрабандой

Во Вьетнаме полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 человек в грузовике в Эссексе (Великобритания). Об этом сообщает Rеuters.

Сообщается, что полиция расследует происшествие как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми.

"Исходя из того, что мы узнали от подозреваемых, мы будем активно начинать расследования, направленные на борьбу и искоренение этих кругов, которые незаконно доставляют людей в Британию", - сказал начальник полиции провинции Нге Ан Нгуен Хуу Кау.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

РБК-Украина сообщало, что по данным полиции, все погибшие в грузовике были вьетнамцами. Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми. Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии.