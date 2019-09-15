Ветированный Избирательный кодекс будет пересматриваться, - Корниенко

Новый Избирательный кодекс, который ветировал президент Владимир Зеленський, будет пересматриваться. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua.

Вчера Зеленский вернул в Раду закон о новом Избирательном кодексе, принятый парламентом предыдущего созыва.

"У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной… Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать", - отметил Корниенко.

РБК-Украина писало, что Зеленский объяснил вето Избирательного кодекса. Он внес в Верховную раду текст предложений к новому Избирательному кодексу по открытым спискам.

В предложениях указано, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом Избирательном кодексе.