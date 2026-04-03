"Ветеранський спорт" оновили: кому потрібно обов'язково подати заяву у "Дії"

20:56 03.04.2026 Пт
2 хв
Відтепер є оновлення щодо того, кому потрібно подавати заяву щодо отримання нарахувань за програмою
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: ветеранський спорт (Getty Images)

Послуга програми "Ветеранський спорт" в додатку "Дія" отримала важливе оновлення. Відтепер заяву потрібно подавати як тим, хто робить це вперше, так і тим, хто вже отримував виплати.

Зокрема нагадується, що подати заяву на отримання коштів за програмою "Ветеранський спорт" можна до 20 квітня включно. Для того, щоб отримати виплати, подавати заяву мають всі категорії:

  • ветерани, які раніше не користувалися програмою та вперше подаються на неї;
  • ветерани, які вже отримували виплати раніше, в даному випадку це потрібно, щоб і далі отримувати автоматичне нарахування коштів.

"Кошти можна витратити на тренажерні зали, басейни, секції чи інші активності", - зазначили в "Дії".

Також там опублікували алгоритм подачі заяви: в додатку в розділі "Сервіси" потрібно перейти на "Ветеранський спорт", обрати "Дія.Картку" та підтвердити подання заяви. Рекомендується додатково перевірити наявність РНОКПП у додатку, та статус УБД (учасник бойових дій) або особи з інівалідністю.

Раніше РБК-Україна розповідало про програми допомоги для ветеранів в Україні. Зокрема про компенсацію оренди житла для ветеранів, ініціативу працевлаштування та перекваліфікації, а також створення ветеранських просторів у громадах.

Також ми писали про розширення фінансової підтримки ветеранського бізнесу в Україні. Ветерани та їхні родини можуть отримати державні гранти до 1 млн гривень на запуск або розвиток справи через програму "Власна справа", а також скористатися допомогою від Києва - компенсацією відсотків за бізнес-кредитами.

