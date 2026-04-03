"Ветеранский спорт" обновили: кому нужно обязательно подать заявление в "Дію"

В частности напоминается, что подать заявление на получение средств по программе "Ветеранский спорт" можно до 20 апреля включительно. Для того, чтобы получить выплаты, подавать заявление должны все категории:

ветераны, которые ранее не пользовались программой и впервые подаются на нее;

ветераны, которые уже получали выплаты ранее, в данном случае это нужно, чтобы и дальше получать автоматическое начисление средств.

"Средства можно потратить на тренажерные залы, бассейны, секции или другие активности", - отметили в "Дії".

Также там опубликовали алгоритм подачи заявления: в приложении в разделе "Сервисы" нужно перейти на "Ветеранский спорт", выбрать "Дія.Картку" и подтвердить подачу заявления. Рекомендуется дополнительно проверить наличие РНОКПП в приложении, и статус УБД (участник боевых действий) или лица с инвалидностью.