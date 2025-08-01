Ветеранські простори, мобільні сервіси, пішохідні маршрути: як Миргород інтегрує безбар’єрність у плани з відбудови

У межах створення програми комплексного відновлення (ПКВ) у Миргородській громаді вперше провели інвентаризацію доступності соціальної інфраструктури для людей з інвалідністю. За її результатами органи місцевого самоврядування запланували низку проєктів, спрямованих на забезпечення інклюзивного середовища як невідʼємної частини відновлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, у Миргородській громаді збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, а також вразливих груп населення вивели на перший план проблему доступності об’єктів соціальної інфраструктури. Наразі інклюзивність і безбар’єрність визначено серед ключових цінностей, на яких має базуватися процес відновлення.

"При розробці ПКВ органи місцевого самоврядування врахували, що підхід до безбар’єрності має бути комплексним. Тобто йдеться не лише про соціальні послуги, культурні простори, інфраструктуру, освітні й медичні заклади, а й про міський простір загалом. Це як про фізичну доступність – на кшталт пандусів, ліфтів, тактильних покажчиків, безпечних зупинок, адаптованих вбиралень, - так і про інформаційну, соціальну, сервісну. Це дуже важливий маркер якісної ПКВ", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що у новому житловому будівництві обов’язковою умовою буде забезпечення безбар’єрності - облаштування понижених тротуарів, вхідних груп, пандусів тощо. Сфера мобільності також у полі уваги ОМС. Так, планується оновлення зупинок і тротуарів із рівним антиковзаючим покриттям, облаштування безпечних підходів до медичних установ, шкіл, культурних і соціальних об’єктів. Крім того, розглядається можливість створення кільцевого безбар’єрного велопішохідного маршруту в центрі міста, при тому, що частини цього маршруту потребують повного переоснащення.

Не менш важливим, зауважила Олена Шуляк, є забезпечення доступності соціальних послуг. За планами громади, всі медичні, освітні, спортивні та культурні заклади будуть адаптовані до потреб маломобільних груп населення шляхом розширення дверних отворів, облаштування підйомників, санвузлів, тактильної навігації. Особливу увагу приділяють старшим людям, родинам з дітьми та жителям віддалених сіл. Саме для них розглядається створення мобільних сервісів: виїзних бригад лікарів, соціальних працівників, освітян.

"Серед основних завдань громади – покращення інклюзивності будівель соціальних установ, розширення транспортних послуг та залучення грантових ресурсів для інфраструктурного розвитку. Планується відкриття "Ветеранського простору", що сприятиме адаптації ветеранів та членів їхніх родин", - повідомила Шуляк.

Парламентарка наголосила, що в окремий напрям ОМС при розробці ПКВ виділили безбар’єрність економіки. Саме тому в Програмі безбар’єрність орієнтована на забезпечення рівного доступу до економічних можливостей для всіх жителів громади, зокрема, осіб з інвалідністю. ОМС, зазначила Шуляк, переконані, що громада може бути лідером в інформуванні, поширенні грантових можливостей у сфері інклюзії та безбар’єрності. Також може стосуватись залучення підприємців до переобладнання робочих місць, проведення заходів для спростування суспільних упереджень щодо зайнятості осіб з інвалідністю, тощо.

Безбар’єрність також стосується культурної спадщини й туризму. У планах Миргорода – мережа інклюзивних маршрутів, адаптація культурних локацій для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, літніх людей. Серед необхідних заходів - встановлення пандусів, ліфтів, адаптованих туалетів на всіх майданчиках для проведення фестивалів, виставок, екскурсій.