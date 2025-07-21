Миргород завершив розробку ПКВ і презентував її, - Шуляк

Миргородська територіальна громада Полтавської області презентувала Програму комплексного відновлення (ПКВ). Ще близько 20 територіальних громад такі програми вже створили і чекають на їх узгодження з ОВА, а майже 200 громад вже у процесі створення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк .

Як зазначила Шуляк, кожна українська громада, і Миргородська зокрема, має бути спроможною, заможною та інклюзивною.

За її словами, спроможність починається з якісного планування, і нинішній етап створення ПКВ у цьому контексті - лише перший, але ключовий крок до стратегічного та просторового розвитку.

Парламентарка зазначила, що заможність неможлива без інвестицій, а інвестори приходять лише туди, де громада має чітке бачення: що, де і як вона хоче розвивати, які має ресурси й потреби. Не менш важливою, акцентувала Шуляк, є інклюзивність: мешканці повинні мати можливість брати участь у плануванні, адже саме вони найкраще розуміють потреби своїх територій.

"Мешканці мають впливати не лише на розвиток громади, а й на формування її бюджету. Саме тому ми щиро підтримуємо оновлення статутів громад, аби до ухвалення рішень були залучені молодь, внутрішньо переміщені особи, всі, хто хоче і може змінювати своє середовище. Ми у Верховній Раді готові максимально цьому сприяти. Мені особливо приємно, що Програма комплексного відновлення, про яку йдеться, - це вже реальний результат того законодавства, яке ми ухвалили ще у 2022 році. Але жоден закон не запрацює без ініціативної громади та без партнерів. Тому моя щира подяка сучасній Миргородській громаді та нашим надійним партнерам з ООН-Хабітат, які допомогли формувати громаді ПКВ", - сказала Олена Шуляк.

За словами Миргородського міського голови Сергія Соломахи, розробку Програми комплексного відновлення розпочали в листопаді 2024 року за підтримки ООН-Хабітат. За допомогою збору та аналізу даних, спільних семінарів та консультацій з громадськістю було застосовано цілісний підхід до визначення унікальних потреб та пріоритетів громади, що лягло в основу ПКВ.

"Вона є результатом спільної роботи місцевої влади, мешканців, експертів та партнерів, із подальшим змістовним секторальним обговоренням актуальних напрямів, беручи до уваги соціальні, екологічні, економічні й просторові аспекти, а також виклики євроінтеграції, енергонезалежності та наслідків війни. Ми переконані, що цей документ стане основою для залучення міжнародного та державного фінансування на важливі проєкти відновлення і загалом розвитку нашої громади", - акцентував він.

Що ПКВ дає Миргороду:

Конкретний план відновлення житла, інфраструктури, підприємств;

підтримку малого бізнесу та створення робочих місць;

Модернізацію освіти, медицини, соціальних послуг;

програму розвитку туризму й збереження культурної спадщини;

чіткі проєкти в сфері транспорту, енергетики, благоустрою;

екологічні рішення й розвиток безбар’єрного простору;

інструмент залучення донорів, партнерів і державної підтримки.

Своєю чергою, голова Офісу ООН-Хабітат в Україні, Гвендолін Меннетріє, зазначила, що спільно з Миргородською громадою їм вдалося створити документ, що базується на даних, враховує місцевий контекст і відповідає чинному законодавству.

Важливо, наголосила вона, що ця Програма - не лише аналітичний документ, а узгоджене бачення відновлення та розвитку Миргородської громади, мапа дій, набір пріоритетних проєктів. А ще документ орієнтований на людей, враховує екологічні виклики, стан інфраструктури, потреби громади. Особливо цінною є участь самих мешканців – через відкриті консультації вони змогли висловити свої очікування щодо розвитку територій.

"Наступний крок - реалізація. Вже визначено близько 30 пріоритетних проєктів, які потребують деталізації та перетворення на такі, що готові до фінансування. У межах Конференції з відновлення України ми підписали оновлений меморандум про співпрацю, щоб разом із партнерами, зокрема Restart, продовжити роботу над концептуалізацією цих проєктів. Ми з ентузіазмом підтримуватимемо громаду на шляху впровадження Програми", - зауважила пані Меннетріє.

Голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко додав, що Програми комплексного відновлення є фундаментом для стратегічного розвитку громад і важливим інструментом у залученні інвестицій.

Він зазначив, що саме через ПКВ громади отримують можливість чітко визначити свої потреби, сформулювати пріоритети та підготувати інфраструктуру для бізнесу. Це дозволить інвесторам бачити конкретні перспективи та ухвалювати рішення вже зараз. Як приклад він навів ініціативу Терешківської громади зі створення індустріального парку, яка свідчить про те, що навіть під обстрілами люди замислюються про майбутнє.

"Навіть коли фронт за 120 кілометрів, а балістичні ракети долітають за хвилину, громади Полтавщини не стоять на місці. Вони вже сьогодні планують відновлення, шукають можливості для розвитку, працюють над залученням інвестицій. Бо ми розуміємо, що будь-яке економічне зростання, будь-які податки починаються з інвестицій, і їх потрібно залучати вже зараз, а не чекати на «ідеальні умови». Саме в цьому полягає наша сила працювати навіть у найважчі часи", – резюмував нардеп.