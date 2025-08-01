Ветеранские пространства, мобильные сервисы, пешеходные маршруты: как Миргород интегрирует безбарьерность в планы по восстановлению
В рамках создания программы комплексного восстановления (ПКВ) в Миргородской громаде впервые провели инвентаризацию доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью. По ее результатам органы местного самоуправления запланировали ряд проектов, направленных на обеспечение инклюзивной среды как неотъемлемой части восстановления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
По ее словам, в Миргородской громаде увеличение количества внутренне перемещенных лиц, а также уязвимых групп населения вывели на первый план проблему доступности объектов социальной инфраструктуры. Сейчас инклюзивность и безбарьерность определены среди ключевых ценностей, на которых должен базироваться процесс восстановления.
"При разработке ПКВ органы местного самоуправления учли, что подход к безбарьерности должен быть комплексным. То есть речь идет не только о социальных услугах, культурных пространствах, инфраструктуре, образовательных и медицинских учреждениях, но и о городском пространстве в целом. Это как о физической доступности - вроде пандусов, лифтов, тактильных указателей, безопасных остановок, адаптированных туалетов, - так и об информационной, социальной, сервисной. Это очень важный маркер качественной ПКВ", - отметила Шуляк.
Она добавила, что в новом жилищном строительстве обязательным условием будет обеспечение безбарьерности - обустройство пониженных тротуаров, входных групп, пандусов и тому подобное. Сфера мобильности также в поле внимания ОМС. Так, планируется обновление остановок и тротуаров с ровным антискользящим покрытием, обустройство безопасных подходов к медицинским учреждениям, школам, культурным и социальным объектам. Кроме того, рассматривается возможность создания кольцевого безбарьерного велопешеходного маршрута в центре города, при том, что части этого маршрута нуждаются в полном переоснащении.
Не менее важным, отметила Елена Шуляк, является обеспечение доступности социальных услуг. По планам громады, все медицинские, образовательные, спортивные и культурные учреждения будут адаптированы к потребностям маломобильных групп населения путем расширения дверных проемов, обустройства подъемников, санузлов, тактильной навигации. Особое внимание уделяют пожилым людям, семьям с детьми и жителям отдаленных сел. Именно для них рассматривается создание мобильных сервисов: выездных бригад врачей, социальных работников, педагогов.
"Среди основных задач громады - улучшение инклюзивности зданий социальных учреждений, расширение транспортных услуг и привлечение грантовых ресурсов для инфраструктурного развития. Планируется открытие "Ветеранского пространства", что будет способствовать адаптации ветеранов и членов их семей", - сообщила Шуляк.
Парламентарий отметила, что в отдельное направление ОМС при разработке ПКВ выделили безбарьерность экономики. Именно поэтому в Программе безбарьерность ориентирована на обеспечение равного доступа к экономическим возможностям для всех жителей общины, в частности, лиц с инвалидностью. ОМС, отметила Шуляк, убеждены, что община может быть лидером в информировании, распространении грантовых возможностей в сфере инклюзии и безбарьерности. Также может касаться привлечения предпринимателей к переоборудованию рабочих мест, проведение мероприятий для опровержения общественных предубеждений относительно занятости лиц с инвалидностью и тому подобное.
Безбарьерность также касается культурного наследия и туризма. В планах Миргорода - сеть инклюзивных маршрутов, адаптация культурных локаций для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, пожилых людей. Среди необходимых мер - установка пандусов, лифтов, адаптированных туалетов на всех площадках для проведения фестивалей, выставок, экскурсий.
Программа комплексного восстановления Миргорода
Напомним, 18 июля Миргородская громада Полтавской области представила Программу своего комплексного восстановления, создание которой началось в ноябре 2024 года при поддержке ООН-Хабитат.
Программа включает в себя почти 50 проектов, 32 из которых - в приоритете. Все эти проекты призваны восстановить более 280 разрушенных и поврежденных объектов и помочь в решении проблем тысячам внутренне перемещенных лиц.