Ветеранов АТО, которых обвиняют в создании преступной группировки, оставили в СИЗО

Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения - содержание в СИЗО до 22 ноября этого года для семи харьковских ветеранов и местных активистов, задержанных 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса .

Как отметил заместитель руководителя штаба партии Нацкорпуса Владислав Соболевский, это дело - одно из ряда дел по репрессиям патриотических сил в стране.

"Сергей Величко и другие его собратья находятся в СИЗО под прессами "Слуг народа" - новых "регионалов". Украинцы хотят вытащить патриотов из СИЗО, помогать солдатам на фронте, которым сегодня нельзя давать ответ на огонь врага. Украинцы хотят сегодня вернуть обратно Донбасс и Крым, и не позволить легализации формулы Штайнмайера, которая сделает выборы на Донбассе неподконтрольными, а вы увидите в Киеве в парламенте террористов", - заявил Соболевский.

Адвокат ветеранов Ярослав Смелянский в свою очередь сообщил, что длительное содержание под стражей "никоим образом не обусловлено ни обоснованностью подозрения, ни теми рисками, на которые ссылается прокурор, поскольку материалы его ходатайств не содержат доказательств в подтверждение этих рисков".

Напомним, 5 августа 2021 года в Харькове у ветеранов российско-украинской войны и общественных активистов провели обыски, в результате которых СБУ задержали 7 человек. Их подозревают в создании преступной группировки. Сами задержанные считают это дело политическим.