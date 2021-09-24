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Ветеранів АТО, яких звинувачують в створенні злочинного угрупування, залишили в СІЗО

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 18:13
Ветеранів АТО, яких звинувачують в створенні злочинного угрупування, залишили в СІЗО Фото: ветеранів АТО, яких звинувачують в створенні злочинного угрупування, залишили в СІЗО (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Шевченківський районний суд м. Києва обрав міру запобіжного заходу - тримання в СІЗО до 22 листопада цього року для сімох харківських ветеранів та місцевих активістів, затриманих 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацкорпусу.

Як зазначив заступник керівника штабу партії Нацкорпусу Владислав Соболевський, ця справа - одна з низки справ щодо репресій патріотичних сил в країні.

"Сергій Величко і інші його побратими знаходяться в СІЗО під пресами "Слуг народу" - нових "регіоналів". Українці хочуть витягнути патріотів з СІЗО, допомагати солдатам на фронті, яким сьогодні не можна давати відповідь на вогонь ворога. Українці хочуть сьогодні повернути назад Донбас і Крим, і не дозволити легалізації формули Штайнмаєра, яка зробить вибори на Донбасі непідконтрольними, а ви побачите у Києві в парламенті терористів", - заявив Соболевський.

Адвокат ветеранів Ярослав Смілянський своєю чергою повідомив, що тривале тримання під вартою "жодним чином не обумовлене ні обґрунтованістю підозри, ані тими ризиками, на які посилається прокурор, оскільки матеріали його клопотань не містять доказів на підтвердження цих ризиків".

Нагадаємо, 5 серпня 2021 року у Харкові у ветеранів російсько-української війни та громадських активістів провели обшуки, у результаті яких СБУ затримали 7 осіб. Їх підозрюють у створенні злочинного угрупування. Самі затримані вважають цю справу політичною.

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Нацкорпус СИЗО
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