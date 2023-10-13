Для ветеранів в Україні запустять освітні курси, але вони можуть і допомагати фронту

"Ветерани повертаються у цивільне життя і мають отримати цивільну професію, якщо вони її не мали до цього. За статистикою, ветерани не хочуть повертатись на попереднє місце роботи", - каже Лапутіна.



За її словами, багато хто з ветеранів хоче відкрити власну справу, "але для цього необхідні відповідні знання".

"Ми зараз створюємо центри ветеранського розвитку в навчальних закладах на рівні області. Спільно з МОН налаштували там перелік швидких курсів, де людина має отримати сертифікат і потім працювати в іншій сфері", - розповіла міністр.

Вона зазначила, що для тих, хто не хоче демобілізуватись, також запропонували певні ініціативи.

"Навіть для людей з ампутаціями, наприклад, нижніх кінцівок - вони можуть бути операторами дронів. Адже в людини є великий досвід бойових дій", - додає Лапутіна.

Крім того, йдеться також про реформу, адже термін "обмежено придатний" не дає змогу людині ані у війську бути, навіть якщо хочеш, ані інтегруватись у цивільне життя.

"У провідних арміях світу такого немає. Люди, якщо хочуть служити, то їм можуть знайти відповідно до їх стану здоров’я роботу і службу, вони відчувають себе гідними, тому що вони продовжують захищати державу", - підсумувала міністр.

Допомога ветеранам, які повертаються з війни

Нагадаємо, що навесні цього року уряд запустив стратегічний проект переходу українців від військової служби до цивільного життя.

Так, цієї осені у чотирьох областях стартував пілотний проект "Помічника ветерана", який має меті допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя. При цьому уряд нещодавно вирішив розширити ініціативу ще на шість регіонів. Наразі, у пілотному проекті є ветерани та члени їхніх родин, ці люди проходять навчання.

Детальніше про те, що відчувають бійці після повернення та чого очікують від соціума - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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