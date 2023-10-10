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В Україні розширять програму помічників ветеранів. У яких областях працюватиме проект

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 18:03
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В Україні розширять програму помічників ветеранів. У яких областях працюватиме проект Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України сьогодні, 10 жовтня, розширив проєкт помічника ветерана на ще шість регіонів. Також було виділено додаткові 44,2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Нова ветеранська політика – це увага і повага до кожного захисника. Ключовим є інститут помічника ветеранів. Він допомагатиме в працевлаштуванні, навчанні та в соціальному захисті людей, які повернулися з війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проект запущений в чотирьох регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

"Уряд сьогодні розширює цей проект ще на 6 регіонів: Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську область та на місто Київ. Та спрямовуємо на його реалізацію 44,2 млн гривень", - сказав глава уряду.

Шмигаль пояснив, що 550 помічників ветерана працюватимуть у громадах і матимуть безпосередній контакт із захисниками й захисницями. В перспективі уряд планує збільшити кількість помічників до 15 тисяч. Це дозволить охопити усіх, хто потребує консультацій та підтримки.

Допомога ветеранам в Україні

На тлі повномасштабної агресії РФ проти України Міністерство соціальної політики взялось за впровадження низки проектів, спрямованих на надання допомоги військовим та ветеранам.

Заяву на участь у проекті помічника ветерана можна подати на платформі "е-Ветеран". У Мінреінтеграції повідомили, що відібраних учасників спрямують на навчання, підвищення кваліфікації та працевлаштування в одній із територіальних громад.

Нещодавно Шмигаль сказав, що уряд України запускає нові експериментальні проекти, які стосуються військовослужбовців ЗСУ та ветеранів.

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