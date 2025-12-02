Ветеранів в Україні стає більше: як зміниться їх кількість після завершення війни

В Україні вже налічується близько 1,5 млн ветеранів і ветеранок, включно з тими, хто отримав інвалідність внаслідок війни. З кожним днем їх стає все більше.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
За її словами, спрогнозувати, наскільки збільшиться кількість ветеранів після завершення війни, наразі неможливо - передусім тому, що невідомо, коли саме вона закінчиться. До того ж поняття "ветеран" охоплює не лише колишніх військових, а й тих, хто досі служить і виконує бойові завдання.
"Більшість із цих півтора мільйона людей досі знаходяться в підрозділах і несуть службу", - пояснила міністерка.
Вона наголосила, що статус учасника бойових дій нині надається автоматично - відразу після першого бойового завдання. Закон визначає, що навіть один день на передовій є підставою для отримання статусу УБД.
Раніше військовим доводилося самостійно збирати документи й подавати рапорти, однак тепер процедура значно спрощена. Уповноважена особа у військовій частині вносить інформацію до електронної системи на основі журналу бойових донесень, після чого комісія ухвалює рішення, а дані автоматично потрапляють до реєстру.
"Ми максимально спростили це, щоб для військового це не перетворювалося в челендж", - підкреслила Калмикова.
З огляду на масштаби мобілізації та тривалість війни, кількість ветеранів в Україні буде лише зростати, однак точну динаміку можна буде оцінювати лише після завершення бойових дій.
Раніше РБК-Україна писало, що в "Дії" запустили нову програму підтримки для ветеранів-ВПО - житловий ваучер на 2 млн гривень. Його можна використати для купівлі житла, інвестування в новобудову або оформлення іпотеки. Податися на ваучер можуть ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території.
Також ми розповідали, що Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення УБД у разі втрати, викрадення чи повернення з полону. Тепер військовим не потрібно подавати довідку з поліції або публікувати оголошення про втрату документа, а звільненим із полону - додавати матеріали службового розслідування.