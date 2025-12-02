Ветеранів в Україні стає більше: як зміниться їх кількість після завершення війни

За її словами, спрогнозувати, наскільки збільшиться кількість ветеранів після завершення війни, наразі неможливо - передусім тому, що невідомо, коли саме вона закінчиться. До того ж поняття "ветеран" охоплює не лише колишніх військових, а й тих, хто досі служить і виконує бойові завдання.

"Більшість із цих півтора мільйона людей досі знаходяться в підрозділах і несуть службу", - пояснила міністерка.

Як надається статус учасника бойових дій

Вона наголосила, що статус учасника бойових дій нині надається автоматично - відразу після першого бойового завдання. Закон визначає, що навіть один день на передовій є підставою для отримання статусу УБД.

Раніше військовим доводилося самостійно збирати документи й подавати рапорти, однак тепер процедура значно спрощена. Уповноважена особа у військовій частині вносить інформацію до електронної системи на основі журналу бойових донесень, після чого комісія ухвалює рішення, а дані автоматично потрапляють до реєстру.

"Ми максимально спростили це, щоб для військового це не перетворювалося в челендж", - підкреслила Калмикова.

З огляду на масштаби мобілізації та тривалість війни, кількість ветеранів в Україні буде лише зростати, однак точну динаміку можна буде оцінювати лише після завершення бойових дій.