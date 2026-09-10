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Ветерани західного спецназу могли тренувати росіян для війни в Україні, - The Telegraph

04:35 10.09.2026 Чт
3 хв
Про тренування росіян йдеться у розвідувальній записці
aimg Юлія Маловічко
Ветерани західного спецназу могли тренувати росіян для війни в Україні, - The Telegraph Фото: російські військові (Getty Images)
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Ветерани західних спецпідрозділів могли тренувати росіян воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними документів розвідки, західні військові ветерани могли навчати російських громадян, у тому числі чинних військовослужбовців. Розвідка оцінює цю інформацію з "високим ступенем упевненості".

Йдеться, зокрема, про колишніх бійців британської Спеціальної повітряної служби (SAS).

Записку, яка опинилась у руках журналістів, підготували для Австралійської секретної розвідувальної служби (ASIS) на основі розмов із двома колишніми австралійськими спецпризначенцями та чинним резервістом.

За їхніми словами, їм пропонували роботу інструкторами у тренувальних таборах у Болгарії та Сербії, де нібито проходили підготовку російські клієнти.

Де могли тренувати росіян

Одним із центрів, який згадується у розвідувальній записці, є Alfa-Metal у Болгарії. Він пропонує курси підготовки за програмами спецпризначенців та поглиблені снайперські курси. Вартість навчання становить близько 4 тисяч євро за людину.

Серед потенційних клієнтів центру називають співробітників приватних військових компаній, охоронців та працівників корпоративних служб безпеки.

Росіян приймали в Європі

У записці стверджується, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські приватні тренувальні центри продовжували приймати громадян РФ. Зокрема, йшлося про курси з ведення бою на близькій дистанції.

За словами опитаних, під час розвідувального збору ветеранів спецпідрозділів, співробітники центру повідомляли, що росіян там продовжували навчати навіть у 2025 році.

При цьому на сайті Alfa-Metal була розміщена фотографія емблеми SAS, а компанія також публікувала оголошення про пошук британського інструктора з досвідом роботи у спецпризначенні.

На сторінці інструкторів центру також був представлений чоловік, який заявляв, що 12 років служив у Командуванні спеціальних операцій армії США. Він вказував на досвід у боротьбі з тероризмом, підготовку рейнджерів, повітряно-десантну підготовку, операції в джунглях та дальнє спостереження.

Чи справді росіян тренували західні військові

Alfa-Metal заперечує ці звинувачення. У компанії заявили, що після початку російського вторгнення не навчали громадян РФ і ніколи не наймали колишніх бійців SAS.

Також компанія спочатку заперечувала зв'язки з російською приватною охоронною компанією Alfa Region. Водночас після запиту The Telegraph представники Alfa-Metal визнали, що між компаніями існували "історичні професійні контакти".

Розвідувальна записка наразі є предметом розслідування австралійської ASIS. Його результати можуть передати Великій Британії та США в межах розвідувального альянсу "П'ять очей".

Водночас The Telegraph наголошує, що не змогла незалежно підтвердити твердження, викладені в документі.

Кілька джерел у SAS також поставили під сумнів інформацію про участь ветеранів підрозділу у підготовці росіян. За їхніми словами, такі дії суперечили б цінностям спецпідрозділу.

Представник Міністерства оборони Великої Британії не став коментувати питання, пов'язані з британськими силами спеціальних операцій або розвідкою.

Новини з фронту

Нагадаємо, протягом останніх кількох діб Сили оборони України просунулися вперед на Слов'янському напрямку в Донецькій області. Також українські військові провели низку успішних контратак на інших ділянках фронту.

Ще ми писали, що втрати РФ у війні проти України перевищили 1,5 млн окупантів.

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