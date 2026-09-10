ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ветераны западного спецназа могли тренировать россиян для войны в Украине, - The Telegraph

04:35 10.09.2026 Чт
3 мин
О тренировках россиян говорится в разведывательной записке
aimg Юлия Маловичко
Ветераны западного спецназа могли тренировать россиян для войны в Украине, - The Telegraph Фото: российские военные (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ветераны западных спецподразделений могли тренировать россиян воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным документов разведки, западные военные ветераны могли обучать российских граждан, в том числе действующих военнослужащих. Разведка оценивает эту информацию с "высокой степенью уверенности".

Речь идет, в частности, о бывших бойцах британской Специальной воздушной службы (SAS).

Записку, оказавшуюся в руках журналистов, подготовили для Австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) на основе разговоров с двумя бывшими австралийскими спецназовцами и действующим резервистом.

По их словам, им предлагали работу инструкторами в тренировочных лагерях в Болгарии и Сербии, где якобы проходили подготовку российские клиенты.

Где могли тренировать россиян

Одним из центров, который упоминается в разведывательной записке, является Alfa-Metal в Болгарии. Он предлагает курсы по программам спецназовцев и углубленные снайперские курсы. Стоимость обучения составляет около 4 тысяч евро за человека.

Среди потенциальных клиентов центра называют сотрудников частных военных компаний, охранников и корпоративных служб безопасности.

Россиян принимали в Европе

В записке утверждается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские частные тренировочные центры продолжали принимать граждан РФ. В частности, речь шла о курсах по ведению боя на близкой дистанции.

По словам опрошенных, во время разведывательного сбора ветеранов спецподразделений сотрудники центра сообщали, что россиян там продолжали обучать даже в 2025 году.

При этом на сайте Alfa-Metal была размещена фотография эмблемы SAS, а также публиковала объявление о поиске британского инструктора с опытом работы в спецназначении.

На странице инструкторов центра также был представлен мужчина, заявлявший, что 12 лет служил в Командовании специальных операций армии США. Он указывал на опыт в борьбе с терроризмом, подготовку рейнджеров, воздушно-десантную подготовку, операции в джунглях и дальнее наблюдение.

Действительно ли россиян тренировали западные военные

Alfa-Metal отрицает эти обвинения. В компании заявили, что после начала российского вторжения не обучали граждан РФ и никогда не нанимали бывших бойцов SAS.

Также компания поначалу отрицала связи с российской частной охранной компанией Alfa Region. В то же время, после запроса The Telegraph представители Alfa-Metal признали, что между компаниями существовали "исторические профессиональные контакты".

Разведывательная записка является предметом расследования австралийской ASIS. Его результаты могут передать Великобритании и США в рамках разведывательного альянса "Пять глаз".

В то же время The Telegraph отмечает, что не смогла независимо подтвердить утверждения, изложенные в документе.

Несколько источников в SAS также подвергли сомнению информацию об участии ветеранов подразделения в подготовке россиян. По их словам, такие действия противоречили бы ценностям спецподразделения.

Представитель Министерства обороны Великобритании не стал комментировать вопросы, связанные с британскими силами специальных операций или разведкой.

Новости с фронта

Напомним, за последние несколько суток Силы обороны Украины продвинулись вперед на Славянском направлении в Донецкой области. Также украинские военные провели ряд успешных контратак на других участках фронта.

Еще мы писали, что потери РФ в войне против Украины превысили 1,5 млн окупантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Русские
Новости
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии