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Ветерани війни та люди з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися: що для цього потрібно

Фото: ветерани війни та люди з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ветерани бойових дій та люди, які отримали інвалідність через війну, можуть пройти безкоштовне навчання. Воно триватиме до 6 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

В Україні стартував експериментальний проєкт для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони можуть отримати безкоштовне професійне навчання. Йдеться про підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Такі центри діють у восьми регіонах: Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Сумській та Івано-Франківській областях. Навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Навчання може бути на денній (вечірній) та дистанційній формі або у форматі дуальної освіти. Строк навчання - до 6 місяців.

Заявку на навчання можна подати онлайн. Рішення про навчання приймається не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня подання документів.

Під час навчання забезпечується безкоштовне проживання, як учаснику бойових дій, так і супроводжуючій особі (якщо навчання проходить особа з інвалідністю І групи), а також компенсація їх проїзду. Після закінчення видається документ державного зразка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подати заяву на призначення пільги на комуналку. Це можна зробити онлайн.

Раніше РБК-Україна також пояснювало, які документи необхідні для призначення субсидії на комунальні послуги.

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