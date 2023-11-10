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Ветераны войны и люди с инвалидностью могут бесплатно учиться: что для этого нужно

Фото: ветераны войны и люди с инвалидностью могут бесплатно учиться (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ветераны боевых действий и люди, получившие инвалидность из-за войны, могут пройти бесплатное обучение. Оно будет длиться до 6 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В Украине стартовал экспериментальный проект для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Они могут получить бесплатное профессиональное обучение. Речь идет о подготовке, переподготовке или повышении квалификации в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Такие центры действуют в восьми регионах: в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Львовской, Ровенской, Сумской и Ивано-Франковской областях. Обучение проводится по 95 рабочих профессиях и 365 образовательных программах повышения квалификации.

Учеба может быть на дневной (вечерней) и дистанционной форме или в формате дуального образования. Срок обучения - до 6 месяцев.

Заявку на обучение можно подать онлайн  Решение об обучении принимается не позднее пятого рабочего дня со дня подачи документов.

Во время обучения обеспечивается бесплатное проживание как участнику боевых действий, так и сопровождающему лицу (если обучение проходит лицо с инвалидностью I группы), а также компенсация их проезда. После окончания выдается документ государственного образца.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подать заявление на назначение льготы на коммуналку. Это можно сделать онлайн.

Ранее РБК-Украина также объясняла, какие документы необходимы для назначения субсидии на коммунальные услуги.

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ветерани