Ветерани війни платитимуть за автоцивілку на 50% менше: Зеленський підписав закон

Вартість автоцивілки в Україні суттєво зросла у 2025 році. Але фінансове навантаження на ветеранів війни буде зменшено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Верховної Ради в Telegram.
За даними пресслужби, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує на 50% вартість "автоцивілки" для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Знижка діятиме з 1 січня 2025 року на час воєнного стану та ще рік після його завершення.
керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку
Водночас авто повинно не використовуватися для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).
Набуття з 1 січня 2025 року чинності нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів призвело до різкого зростання вартості поліса.
За даними Держастут, середня вартість "послуги у сфері страхування особистого транспорту" зросла в лютому 2025 року до 4 599,2 гривень. Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року - 2 188,8 гривень.
За даними Держстату, вартість страхування особистого транспорту у витратах українців становить 0,27%.
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