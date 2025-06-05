Ветераны войны будут платить за автогражданку на 50% меньше: Зеленский подписал закон

Стоимость автогражданки в Украине существенно выросла в 2025 году. Но финансовая нагрузка на ветеранов войны будет уменьшена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Верховной Рады в Telegram.
По данным пресс-службы, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает на 50% стоимость "автогражданки" для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.
Скидка будет действовать с 1 января 2025 года на время военного положения и еще год после его завершения.
управляет авто только владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку
При этом авто должно не использоваться для заработка (перевозки пассажиров или грузов).
Вступление с 1 января 2025 года в силу нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей привело к резкому росту стоимости полиса.
По данным Госастута, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в феврале 2025 года до 4 599,2 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года - 2 188,8 гривен.
По данным Госстата, стоимость страхования личного транспорта в расходах украинцев составляет 0,27%.
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