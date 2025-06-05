Ветерани війни платитимуть за автоцивілку на 50% менше: Зеленський підписав закон

Вартість автоцивілки в Україні суттєво зросла у 2025 році. Але фінансове навантаження на ветеранів війни буде зменшено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Верховної Ради в Telegram.

За даними пресслужби, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує на 50% вартість "автоцивілки" для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Знижка діятиме з 1 січня 2025 року на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

авто має обʼєм двигуна до 2500 куб. см або електродвигун до 100 кВт

керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку

Водночас авто повинно не використовуватися для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).