ua en ru
Чт, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ветерани війни платитимуть за автоцивілку на 50% менше: Зеленський підписав закон

Україна, Четвер 05 червня 2025 11:49
UA EN RU
Ветерани війни платитимуть за автоцивілку на 50% менше: Зеленський підписав закон Фото: ветерани платитимуть менше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вартість автоцивілки в Україні суттєво зросла у 2025 році. Але фінансове навантаження на ветеранів війни буде зменшено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Верховної Ради в Telegram.

За даними пресслужби, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує на 50% вартість "автоцивілки" для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Знижка діятиме з 1 січня 2025 року на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

  • Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:
  • авто має обʼєм двигуна до 2500 куб. см або електродвигун до 100 кВт

керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку

Водночас авто повинно не використовуватися для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).

Стрибок вартості автоцивілки

Набуття з 1 січня 2025 року чинності нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів призвело до різкого зростання вартості поліса.

За даними Держастут, середня вартість "послуги у сфері страхування особистого транспорту" зросла в лютому 2025 року до 4 599,2 гривень. Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року - 2 188,8 гривень.

За даними Держстату, вартість страхування особистого транспорту у витратах українців становить 0,27%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада
NEWS
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках