Ветераны войны будут платить за автогражданку на 50% меньше: Зеленский подписал закон

Стоимость автогражданки в Украине существенно выросла в 2025 году. Но финансовая нагрузка на ветеранов войны будет уменьшена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Верховной Рады в Telegram.

По данным пресс-службы, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает на 50% стоимость "автогражданки" для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Скидка будет действовать с 1 января 2025 года на время военного положения и еще год после его завершения.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны скидка будет постоянной, если:

авто имеет объем двигателя до 2500 куб. см или электродвигатель до 100 кВт

управляет авто только владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку

При этом авто должно не использоваться для заработка (перевозки пассажиров или грузов).