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Ветерани війни братимуть участь у майбутніх виборах: ставлення українців

Фото: половина українців вітатимуть ветеранів у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2023 року 47% українців скоріше позитивно ставляться до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах, ще 15% це байдуже.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Натомість третина (32%) респондентів негативно ставиться до залучення політиками ветеранів у вибори.

Найбільше противників серед мешканців заходу та центру, осіб молодшого та середнього віку, забезпечених респондентів, а також близьких тих, хто воював в АТО та тих, хто воював і воює зараз.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. Опитування проведено з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України. Профінансовано Соціологічною групою "Рейтинг".


Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у січні 2023 року фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

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