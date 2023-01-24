Ветерани війни братимуть участь у майбутніх виборах: ставлення українців

Натомість третина (32%) респондентів негативно ставиться до залучення політиками ветеранів у вибори.

Найбільше противників серед мешканців заходу та центру, осіб молодшого та середнього віку, забезпечених респондентів, а також близьких тих, хто воював в АТО та тих, хто воював і воює зараз.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. Опитування проведено з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України. Профінансовано Соціологічною групою "Рейтинг".



