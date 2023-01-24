Ветераны войны примут участие в будущих выборах: отношение украинцев

В то же время треть респондентов (32%) негативно относится к привлечению политиками ветеранов в выборы.

Больше всего противников среди жителей запада и центра, лиц младшего и среднего возраста, обеспеченных респондентов, а также близких тех, кто воевал в АТО и воевал и воюет сейчас.

Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Опрос проведен по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов Украины. Профинансировано Социологической группой "Рейтинг".