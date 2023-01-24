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Ветераны войны примут участие в будущих выборах: отношение украинцев

Фото: половина украинцев будут приветствовать ветеранов в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 года 47% украинцев скорее положительно относятся к тому, что разные политические силы могут приглашать баллотироваться ветеранов на выборах, еще 15% относятся безразлично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время треть респондентов (32%) негативно относится к привлечению политиками ветеранов в выборы.

Больше всего противников среди жителей запада и центра, лиц младшего и среднего возраста, обеспеченных респондентов, а также близких тех, кто воевал в АТО и воевал и воюет сейчас.

Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Опрос проведен по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов Украины. Профинансировано Социологической группой "Рейтинг".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в январе 2023 года фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 95% доверяют военным ВСУ, 93% - ветеранам нынешней войны и 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

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