Ветерани України зможуть вивчати гуманітарне розмінування за кордоном: що відомо

Українські ветерани війни зможуть пройти підготовку з гуманітарного розмінування за кордоном. Навчання відбуватиметься в Сербії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів України.
Українцям розповіли, що Мінветеранів продовжує залучати іноземний досвід для професійної перекваліфікації ветеранів війни.
Так, нещодавно заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова зустрілася з послом Сербії в Україні Андоном Сапунджи та представниками Центру розмінування Сербії.
За підсумками зустрічі стало відомо, що сербська сторона висловила готовність сприяти професійній підготовці українських ветеранів війни - як чоловіків, так і жінок - у сфері гуманітарного розмінування.
Подібне навчання надасть ветеранам:
Крім того, це допоможе зміцнити національну систему розмінування, адже досвідчені фахівці зможуть працювати над безпекою звільнених територій.
"Ми вдячні сербським партнерам за готовність сприяти навчанню наших Захисників і Захисниць у галузі гуманітарного розмінування. Це не лише відкриє для них нові кар'єрні можливості, але й дозволить зробити внесок у розмінування українських територій", - наголосила Кіріллова.
Усвідомлюючи більш глобальне значення такої ініціативи, Мінветеранів і Центр розмінування Сербії домовилися про подальше налагодження співпраці у рамках підготовки фахівців із розмінування з-поміж ветеранів війни.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні спростили сертифікацію операторів розмінування.
Тим часом в ООН заявили, що на повне розмінування України традиційними методами може знадобитися 100 років.
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