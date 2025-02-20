Ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей: что известно

Что известно о возможности переквалификации ветеранов

Украинцам рассказали, что Минветеранов продолжает привлекать иностранный опыт для профессиональной переквалификации ветеранов войны.

Так, недавно заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова встретилась с послом Сербии в Украине Андоном Сапунджи и представителями Центра разминирования Сербии.

По итогам встречи стало известно, что сербская сторона выразила готовность способствовать профессиональной подготовке украинских ветеранов войны - как мужчин, так и женщин - в сфере гуманитарного разминирования.

Подобное обучение предоставит ветеранам:

знание тонкостей разминирования:

знания о национальных стандартах противоминной деятельности;

необходимые для новых карьерных возможностей навыки;

обязательную для такой работы сертификацию и т.д.

Кроме того, это поможет укрепить национальную систему разминирования, ведь опытные специалисты смогут работать над безопасностью освобожденных территорий.

"Мы благодарны сербским партнерам за готовность способствовать обучению наших Защитников и Защитниц в области гуманитарного разминирования. Это не только откроет для них новые карьерные возможности, но и позволит внести вклад в разминирование украинских территорий", - подчеркнула Кириллова.

Кириллова встретилась с послом и представителями Центра разминирования Сербии (фото: mva.gov.ua)

Осознавая более глобальное значение такой инициативы, Минветеранов и Центр разминирования Сербии договорились о дальнейшем налаживании сотрудничества в рамках подготовки специалистов по разминированию из числа ветеранов войны.