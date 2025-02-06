Ветерани та їх родини можуть отримати допомогу через е-Ветеран: як подати заявку

На платформі е-Ветеран є можливість подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців. Спеціалісти надаватимуть комплексну підтримку ветеранам та рідним військовослужбовців.
РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Уряд online" розповідає, як подати заявку до фахівців із супроводу та яку допомогу можна отримати.
У повідомленні йдеться, що фахівці надають комплексну підтримку, допомагаючи ветеранам адаптуватися до цивільного життя та консультують з різних питань, таких як пільги, реабілітація, працевлаштування, житло, юридичні питання та психологічна допомога.
Заявку можуть подати:
Щоб подати заявку, потрібно зайти на сайт е-Ветеран, заповнити онлайн-форму та дочекатися зв’язку з фахівцем. Спеціаліст зв’яжеться з вами, надасть консультацію та підтримку. Також фахівці можуть допомогти з оформленням пільг, реабілітацією, працевлаштуванням та іншими заходами з підтримки. Цифровізація цієї послуги значно скорочує час очікування та полегшує взаємодію ветеранів із державними установами, дозволяючи швидше отримати необхідну підтримку.
Фахівці працюють по всій Україні, і їх кількість постійно збільшується. Уряд України в 2025 році продовжить розвивати ветеранську політику, зокрема в сферах реабілітації, працевлаштування, навчання та житла.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Мінветеранів та МОЗ запускають новий експериментальний проєкт, який розширює список безкоштовних послуг первинної медичної допомоги для ветеранів війни. Постанову щодо цього ухвалив Кабмін.
Також ми писали, що уряд оновив порядок діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер вони зможуть працювати в медичних закладах, а процес подачі документів для отримання підтримки стане зручнішим.
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