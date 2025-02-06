Ветерани та їх родини можуть отримати допомогу через е-Ветеран: як подати заявку

У повідомленні йдеться, що фахівці надають комплексну підтримку, допомагаючи ветеранам адаптуватися до цивільного життя та консультують з різних питань, таких як пільги, реабілітація, працевлаштування, житло, юридичні питання та психологічна допомога.

Заявку можуть подати:

ветерани війни,

демобілізовані військовослужбовці,

члени сімей загиблих захисників і ветеранів,

постраждалі учасники Революції Гідності та їхні родини,

особи з особливими заслугами перед Україною,

члени сімей військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Щоб подати заявку, потрібно зайти на сайт е-Ветеран, заповнити онлайн-форму та дочекатися зв’язку з фахівцем. Спеціаліст зв’яжеться з вами, надасть консультацію та підтримку. Також фахівці можуть допомогти з оформленням пільг, реабілітацією, працевлаштуванням та іншими заходами з підтримки. Цифровізація цієї послуги значно скорочує час очікування та полегшує взаємодію ветеранів із державними установами, дозволяючи швидше отримати необхідну підтримку.

Фахівці працюють по всій Україні, і їх кількість постійно збільшується. Уряд України в 2025 році продовжить розвивати ветеранську політику, зокрема в сферах реабілітації, працевлаштування, навчання та житла.