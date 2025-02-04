Ветерани отримають розширену медичну підтримку: що зміниться

Що зміниться

Згідно з новим проєктом, ветерани, які підписали декларацію з сімейним лікарем, зможуть отримати додаткові медичні послуги:

додаткові обстеження та лікування;

відновлення після травм і захворювань, а також лікування травм опорно-рухового апарату;

розширену психологічну підтримку.

Безоплатні медичні послуги зможуть отримати:

звільнені з військової служби учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як можна буде отримати безоплатні медичні послуги

Для отримання послуг необхідно:

Підписати декларацію з сімейним лікарем (або звернутися до лікаря, з яким вже підписана декларація).

Надати наступні документи:

Заяву на отримання послуг (особисто або через законного представника).

Документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Цей проєкт є важливим кроком у забезпеченні якісної медичної підтримки ветеранів, що враховує наслідки війни та пропонує персоналізовану допомогу кожному, хто захищав Україну.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова наголосила на важливості забезпечення належної медичної підтримки для ветеранів. Вона зазначила, що здоров’я ветеранів та ветеранок є обов’язком держави, адже війна виснажує їх не тільки фізично, але й психологічно.

Регулярні візити до сімейного лікаря допомагають уникнути тяжких захворювань та ускладнень. Наталія Калмикова підкреслила, що разом із Міністерством охорони здоров’я працюють над тим, щоб створити найкращі умови для лікування та відновлення ветеранів.

Як отримати послуги

Послуги будуть надаватися у медичних закладах, які укладуть договори з Національною службою здоров'я України на розширену первинну медичну допомогу для ветеранів. Це можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки, а також лікарі-ФОПи з відповідною ліцензією.

Проєкт стартує на початку березня 2025 року. Коли всі механізми будуть налаштовані, ветеранів додатково проінформують, а також закличуть звертатися до своїх сімейних лікарів.