UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ветерани становитимуть майже третину керівництва військкоматів до кінця року, - Міноборони

Фото: Олександр Павлюк, заступник голови Міноборони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До кінця року майже третину керівного складу всіх військкоматів планують замінити на ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони України Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

"Дуже важливе питання та людський виклик: чому ТЦК (територіальні центри комплектації - ред.) очолюють люди, які не воювали, люди, які не мають досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", - розповів Павлюк.

Він уточнив, що йдеться про людей, які не можуть продовжувати службу через різні поранення. Але це не швидкий процес, оскільки ветерани повинні мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку, набратися досвіду, бо це не така проста робота. І, як зазначив Павлюк, ці люди мають бути гідними посади у військкоматі.

Заступник голови Міноборони додав, що така робота вже проводиться. Зокрема, роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені хлопцями, які воювали та мають поранення.

"Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне - це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", - резюмував він.

Скандали з воєнкомами

Нагадаємо, останнім часом в Україні відбулися скандали з начальниками територіальних центрів комплектації.

Зокрема, у воєнкома Одеської області Євгена Борисова журналісти виявили дорогу нерухомість у Європі і не лише. Після цього його звільнили з посади, а правоохоронці розпочали розслідування.

Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

При цьому правоохоронці затримали начальника Рівненського обласного військкомату Сергія Луцюка та керівника районного територіального центру комплектування, які причетні до побиття підлеглого.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ветеранТЦКВійна Росії проти України