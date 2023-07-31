Ветерани становитимуть майже третину керівництва військкоматів до кінця року, - Міноборони

"Дуже важливе питання та людський виклик: чому ТЦК (територіальні центри комплектації - ред.) очолюють люди, які не воювали, люди, які не мають досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", - розповів Павлюк.

Він уточнив, що йдеться про людей, які не можуть продовжувати службу через різні поранення. Але це не швидкий процес, оскільки ветерани повинні мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку, набратися досвіду, бо це не така проста робота. І, як зазначив Павлюк, ці люди мають бути гідними посади у військкоматі.

Заступник голови Міноборони додав, що така робота вже проводиться. Зокрема, роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені хлопцями, які воювали та мають поранення.

"Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне - це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", - резюмував він.

Скандали з воєнкомами

Нагадаємо, останнім часом в Україні відбулися скандали з начальниками територіальних центрів комплектації.

Зокрема, у воєнкома Одеської області Євгена Борисова журналісти виявили дорогу нерухомість у Європі і не лише. Після цього його звільнили з посади, а правоохоронці розпочали розслідування.

Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

При цьому правоохоронці затримали начальника Рівненського обласного військкомату Сергія Луцюка та керівника районного територіального центру комплектування, які причетні до побиття підлеглого.