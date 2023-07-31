Ветераны будут составлять почти треть руководства военкоматов до конца года, - Минобороны

"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК (территориальные центры комплектации - ред.) возглавляют люди, которые не воевали, люди, которые не имеют опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", - рассказал Павлюк.

Он уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу по причинам различных ранений. Но это не быстрый процесс, поскольку ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это не такая простая работа. И, как отметил Павлюк, эти люди должны быть достойны должности в военкомате.

Замглавы Минобороны добавил, что такая работа уже проводится. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены парнями, которые воевали и у которых есть ранения.

"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное - это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", - резюмировал он.

Скандалы с военкомами

Напомним, в последнее время в Украине состоялись скандалы с начальниками территориальных центров комплектации.

В частности, у военкома Одесской области Евгения Борисова журналисты обнаружили дорогостоящую недвижимость в Европе и не только. После этого его уволили с должности, а правоохранители начали расследование.

Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в незаконном обогащении.

При этом правоохранители задержали начальника Ровенского областного военкомата Сергея Луцюка и руководителя районного территориального центра комплектования, которые причастны к избиению подчиненного.