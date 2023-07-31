RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ветераны будут составлять почти треть руководства военкоматов до конца года, - Минобороны

Фото: Александр Павлюк, замглавы Минобороны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

До конца года почти треть руководящего состава всех военкоматов планируют заменить на ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка в эфире телемарафона.

"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК (территориальные центры комплектации - ред.) возглавляют люди, которые не воевали, люди, которые не имеют опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", - рассказал Павлюк. 

Он уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу по причинам различных ранений. Но это не быстрый процесс, поскольку ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это не такая простая работа. И, как отметил Павлюк, эти люди должны быть достойны должности в военкомате. 

Замглавы Минобороны добавил, что такая работа уже проводится. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены парнями, которые воевали и у которых есть ранения.

"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное - это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", - резюмировал он. 

Скандалы с военкомами

Напомним, в последнее время в Украине состоялись скандалы с начальниками территориальных центров комплектации. 

В частности, у военкома Одесской области Евгения Борисова журналисты обнаружили дорогостоящую недвижимость в Европе и не только. После этого его уволили с должности, а правоохранители начали расследование. 

Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в незаконном обогащении. 

При этом правоохранители задержали начальника Ровенского областного военкомата Сергея Луцюка и руководителя районного территориального центра комплектования, которые причастны к избиению подчиненного.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ветеранТЦКВойна России против Украины