Ветерани повинні бути на всіх рівнях політики: топ пріоритетів реінтеграції військових до цивільного життя

Ветеранська політика має бути в топі пріоритетів України: йдеться передусім про програми реінтеграції та підтримки, сприяння ветеранському бізнесу та участі у соціально-політичному житті країни.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Згідно з останніми дослідженнями, проведеними наприкінці березня 2024 року в рамках проєкту UNICEF дослідницькою компанією Gradus Research спільно з Advanter Group, 89% респондентів зазначають складність адаптації ветеранів після повернення до цивільного життя. Враховуючи це, зрозуміла, чітка і головне - ефективна, ветеранська політика має бути у топі пріоритетів відновлення України.

"Відбудова України не може відбуватися без відновлення українців, без відновлення її людського капіталу. Згідно з попередніми оцінками, після війни у нас буде більше ніж 4 млн ветеранів і членів їх сімей. Частина з них з пораненнями - не просто фізичними, а і психологічними травмами, які потрібно долати одночасно. Спорт може бути одним з найкращих рішень для цього", - зазначила Шуляк.

За її словами, в Україні вже є перший успішний кейс - проєкт "Сильні України", до якого вже доєдналися близько 1200 ветеранів, і який найкраще демонструє твердження, що ветеранська політика - це не зміни в законодавстві, а конкретні дії і результати.

"Сильні України" – це всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України.

"Змагання вперше відбулися в 2023 році та стали частиною системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО "Федерація стронгмену України". У жовтні 2023 року на міжнародному фестивалі Arnold Classic Europe в Мадриді ветерани, учасники першого всеукраїнського туру змагань, встановили світовий рекорд з адаптивного стронгмену, протягнувши за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 метрів за 30,69 секунд”, - розповіла парламентарка.

Вона додала, що ветерани повинні мати окреме місце в політиці - і на національному, і на регіональному, і на місцевому рівнях. При чому, йдеться не про політику з трибун і екранів, а про напрацювання оптимальних рішень, прийняття яких впливатиме на долю багатьох представників ветеранської спільноти. Тому на перших післявоєнних виборах, переконана Шуляк, ветерани повинні мати можливість балотуватися і в парламент, і на місцевих виборах.

"Зокрема, представники "Сильних України" вже потроху генерують політичні рішення. Вони ініціювали звернення до уряду з метою скоротити строк отримання ветеранами спортивних протезів. Крім цього, зверталися до Міністерства молоді і спорту, щоб визнати офіційним видом спорту спортивно-реабілітаційні багатоборства ветеранів", - розповіла Олена Шуляк.

З огляду на свої сильні сторони після участі в бойових діях ветерани дуже часто шукають себе у підприємництві. І це є одним із методів їхньої адаптації до цивільного життя. Ветеранський бізнес — нова суспільна норма, оскільки зазвичай це бізнес із місією. Переважно це люди, родини, підприємства, що створюють робочі місця та допомагають війську.

Нардепка також повідомила, що наразі Міністерство молоді і спорту розробляє стратегічні напрямки, за якими буде рухатись у напрямку створення ветеранської політики. Серед її пріоритетів реабілітація, працевлаштування, освіта, перекваліфікація, ветеранський бізнес, забезпечення житлом, цифровізація, шана, повага, та увічнення подвигу.

При цьому, Шуляк наголошує, що важливо реформувати ветеранську політику в Україні з урахуванням стандартів та кращого досвіду держав-членів НАТО, який найбільше відповідає умовам України.Зокрема, йдеться про осучаснення підходів до визначення правових статусів ветеранів, їх соціальної підтримки, запровадження системи переходу від військової карʼєри до цивільного життя та надання послуг задля їх скорішого відновлення та інтеграції у соціально-економічне життя громад. Саме це підтвердить гідне ставлення держави до ветеранів, переконана політик.

"Перехід від пільгового пожиттєвого забезпечення ветеранів до системи мотивацій і самореалізації у цивільному житті після закінчення військової служби за досвідом та стандартами країн НАТО у підсумку матиме позитивний вплив на розвиток громадянського суспільства загалом, посилення економічної та підприємницької спроможності громадян", - наголосила Олена Шуляк.

Вона додала, що оновлювати політику стосовно ветеранів має також все українське суспільство. І робити це важливо на принципах простоти, зрозумілості, безбарʼєрності, поваги до ветерана, надання механізмів та підтримки для самостійного поліпшення ним свого добробуту у цивільному житті після військової служби.