Ветераны должны быть на всех уровнях политики: топ приоритетов реинтеграции военных в гражданскую жизнь

Ветеранская политика должна быть в топе приоритетов Украины: речь идет прежде всего о программах реинтеграции и поддержки, содействии ветеранскому бизнесу и участию в социально-политической жизни страны.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Согласно последним исследованиям, проведенным в конце марта 2024 г. в рамках проекта UNICEF исследовательской компанией Gradus Research совместно с Advanter Group, 89% респондентов отмечают сложность адаптации ветеранов после возвращения к гражданской жизни. Учитывая это, понятное дело, четкая и главное - эффективная, ветеранская политика должна быть в топе приоритетов восстановления Украины.

"Восстановление Украины не может происходить без восстановления украинцев, без восстановления ее человеческого капитала. Согласно предварительным оценкам, после войны у нас будет более 4 млн ветеранов и членов их семей. Часть из них с ранениями - не просто физическими, но и психологическими травмами , которые нужно преодолевать одновременно. Спорт может быть одним из лучших решений для этого", - отметила Шуляк.

По ее словам, в Украине уже есть первый успешный кейс - проект "Сильные Украины", к которому уже присоединились около 1200 ветеранов, и лучше демонстрирует утверждение, что ветеранская политика - это не изменения в законодательстве, а конкретные действия и результаты.

"Сильные Украины" – это всеукраинские спортивные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения (видимые и невидимые) во время участия в боевых действиях на территории Украины.

"Соревнования впервые состоялись в 2023 году и стали частью системы спортивно-реабилитационных мероприятий для ветеранов войны ОО "Федерация стронгмена Украины". В октябре 2023 года на международном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде ветераны, участники первого всеукраинского тура соревнований установили стронгмена, протянув за канат в упоре сидячие 4 грузовика общей массой 35 тонн на 20 метров за 30,69 секунд”, - рассказала парламентария.

Она добавила, что ветераны должны иметь особое место в политике – и на национальном, и на региональном, и на местном уровнях. Причем речь не о политике с трибун и экранов, а о наработке оптимальных решений, принятие которых будет влиять на судьбу многих представителей ветеранского сообщества. Поэтому на первых послевоенных выборах, уверена Шуляк, ветераны должны иметь возможность баллотироваться и в парламент, и на местных выборах.

"В частности, представители "Сильных Украины" уже понемногу генерируют политические решения. Они инициировали обращение к правительству с целью сократить срок получения ветеранами спортивных протезов. Кроме этого, обращались в Министерство молодежи и спорта, чтобы признать официальным видом спорта спортивно-реабилитационные многоборья ветеранов", – рассказала Елена Шуляк.

В силу своих сильных сторон после участия в боевых действиях ветераны очень часто ищут себя в предпринимательстве. И это один из методов их адаптации к гражданской жизни. Ветеранский бизнес — новая общественная норма, поскольку, как правило, это бизнес с миссией. В основном это люди, семьи, предприятия, которые создают рабочие места и помогают войску.

Нардепка также сообщила, что Министерство молодежи и спорта разрабатывает стратегические направления, по которым будет двигаться в направлении создания ветеранской политики. Среди ее приоритетов реабилитация, трудоустройство, образование, переквалификация, ветеранский бизнес, обеспечение жильем, цифровизация, почет, уважение и увековечение подвига.

При этом Шуляк отмечает, что важно реформировать ветеранскую политику в Украине с учетом стандартов и лучшего опыта государств-членов НАТО, наиболее отвечающего условиям Украины. военной карьеры к гражданской жизни и предоставлению услуг для их скорейшего восстановления и интеграции в социально-экономическую жизнь общин. Именно это подтвердит достойное отношение государства к ветеранам, убежден политик.

"Переход от льготного пожизненного обеспечения ветеранов к системе мотиваций и самореализации в гражданской жизни после окончания военной службы по опыту и стандартам стран НАТО в итоге окажет положительное влияние на развитие гражданского общества в целом, усиление экономической и предпринимательской состоятельности граждан", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она добавила, что обновлять политику по отношению к ветеранам должно также все украинское общество. И делать это важно на принципах простоты, понятности, безбарьерности, уважения к ветерану, предоставления механизмов и поддержки для самостоятельного улучшения своего благосостояния в гражданской жизни после военной службы.