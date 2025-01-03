UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Ветерани отримуватимуть кошти для занять спортом: що відомо

Ілюстративне фото: ветерани отримуватимуть кошти для занять спортом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З середини січня учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виділятимуть кошти для занять спортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабінет міністрів планує надавати 1,5 тисячі гривень учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять спортом. Кошти надаватимуться раз у квартал

 Постанова набирає чинності вже з 15 січня. Для отримання коштів необхідно подати відповідну заявку через "Дію".  

Підтримка ветеранів 

В Україні під час повномасштабної війни підтримка ветеранів є одним із пріоритетних напрямів державної політики. Також активну участь у цьому питанні беруть громадські організації та волонтерські ініціативи. Вони допомагають із працевлаштуванням, надають юридичну допомогу, організовують освітні програми та підтримують бізнес-проєкти ветеранів. 

Зокрема, функціонує Міністерство у справах ветеранів, яке координує політику підтримки захисників та їхніх сімей. У середині грудня відомство анонсувало запуск експериментального проєкту, що передбачає щоквартальні виплати для ветеранів і ветеранок на заняття спортом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News