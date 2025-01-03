Ветерани отримуватимуть кошти для занять спортом: що відомо

Кабінет міністрів планує надавати 1,5 тисячі гривень учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять спортом. Кошти надаватимуться раз у квартал.

Постанова набирає чинності вже з 15 січня. Для отримання коштів необхідно подати відповідну заявку через "Дію".

Підтримка ветеранів

В Україні під час повномасштабної війни підтримка ветеранів є одним із пріоритетних напрямів державної політики. Також активну участь у цьому питанні беруть громадські організації та волонтерські ініціативи. Вони допомагають із працевлаштуванням, надають юридичну допомогу, організовують освітні програми та підтримують бізнес-проєкти ветеранів.

Зокрема, функціонує Міністерство у справах ветеранів, яке координує політику підтримки захисників та їхніх сімей. У середині грудня відомство анонсувало запуск експериментального проєкту, що передбачає щоквартальні виплати для ветеранів і ветеранок на заняття спортом.