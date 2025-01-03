Ветераны будут получать средства для занятий спортом: что известно

Кабинет министров планирует предоставлять 1,5 тысячи гривен участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны для занятий спортом. Средства будут предоставляться раз в квартал.

Постановление вступает в силу уже с 15 января. Для получения средств необходимо подать соответствующую заявку через "Дію".

Поддержка ветеранов

В Украине во время полномасштабной войны поддержка ветеранов является одним из приоритетных направлений государственной политики. Также активное участие в этом вопросе принимают общественные организации и волонтерские инициативы. Они помогают с трудоустройством, оказывают юридическую помощь, организуют образовательные программы и поддерживают бизнес-проекты ветеранов.

В частности, функционирует Министерство по делам ветеранов, которое координирует политику поддержки защитников и их семей. В середине декабря ведомство анонсировало запуск экспериментального проекта, предусматривающего ежеквартальные выплаты для ветеранов и ветеранок на занятия спортом.