Ветераны получат деньги за арендованное жилье: кто имеет право и как подать документы
Правительство утвердило постановление, которое позволяет ветеранам войны получать денежную компенсацию за арендованное жилье. Соответствующее решение принято постановлением Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №252 от 2025 года.
Кто имеет право на компенсацию?
Денежная помощь предусмотрена для защитников и защитниц, которые арендуют жилье и соответствуют одному из условий:
- Они являются владельцами жилья, разрушенного или поврежденного в результате боевых действий (это должно быть подтверждено в Государственном реестре имущества или органами местного самоуправления).
- Их жилье расположено на территориях, где продолжаются боевые действия или которые находятся под временной оккупацией.
- Они проходят реабилитацию на расстоянии более 15 км от задекларированного места жительства.
- Они уволены с военной службы, но еще не получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
- Они были освобождены из плена.
Необходимые документы:
Чтобы получить компенсацию, нужно подать копии таких документов:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Идентификационный код;
- Информационную справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- Акт обследования поврежденного жилья (при наличии);
- Военный билет или другой военно-учетный документ;
- Удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (при наличии);
- Справку об отсутствии судимости и ограничений, связанных с преступлениями против Украины;
- Договор аренды жилья, заключенный согласно Гражданскому кодексу Украины.
Куда обращаться:
Подать заявление можно:
- В подразделение, ответственное за ветеранскую политику;
- Через отдел соцзащиты населения;
- В любой ЦПАУ (независимо от места регистрации);
- В бумажной или электронной форме.
Ранее Минобороны Украины объяснило, кто может получить денежное обеспечение за пропавшего без вести или пленного военнослужащего.
Такая выплата возможна только при наличии личного распоряжения воинской части или для ближайших родственников (первой или второй очереди родства).
Заявление необходимо подавать через территориальный центр комплектования. Выплаты осуществляются ежемесячно, однако не начисляются в случаях добровольной сдачи в плен или дезертирства.
Кроме того, семьи погибших военных, которые умерли в российском плену во время действия военного положения, получат единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен.
Также Верховная Рада продлила срок подачи заявления на компенсацию за ранения до одного года и изменила формулу расчета выплат при изменении группы инвалидности.
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