У Києві парковка буде безкоштовною для ветеранів: що для цього потрібно

Ветерани та учасники бойових дій у Києві отримали право на безкоштовне паркування на муніципальних паркінгах. Для активації пільги через додаток "Київ Цифровий" треба поділитися посвідчення ветерана з "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дію.

Ця ініціатива підтримує військовослужбовців, забезпечуючи зручний доступ до паркувальних місць без зайвих витрат і бюрократії. Усі процеси максимально автоматизовані, аби полегшити користування сервісами для ветеранів.

Пільга діє для всіх автомобілів ветерана, але не більше п’яти на місяць.

Нагадаємо,що Україна надає широкий спектр пільг для учасників бойових дій (УБД) та членів їхніх родин, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Пільги охоплюють медичну допомогу, знижки на оплату комунальних послуг, безплатний проїзд та освітні переваги.

Крім того, посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку "Дія". Його можуть отримати не лише військові, але й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.