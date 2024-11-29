В Киеве парковка будет бесплатной для ветеранов: что для этого нужно
В Киеве ветераны и участники боевых действий получили право на бесплатную парковку на муниципальных паркингах. Для активации льготы через приложение "Киев Цифровой" нужно поделиться удостоверение ветерана из "Дии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дию.
Как активировать льготу
Поделиться удостоверением через "Дию":
- В приложении "Дия" выберите вкладку "Добавить документ".
- Найдите пункт "Удостоверение ветерана" и разрешите получение данных.
- Добавьте документ в "Дию" за несколько минут.
Шеринг в "Киев Цифровой":
- В "Киев Цифровой" отправьте копию удостоверения через интеграцию с "Дией".
- Выберите автомобили (до пяти) для бесплатной парковки.
Активируйте парковку:
- Не забудьте нажать кнопку "Начать парковку" в приложении, чтобы избежать штрафов.
Условия льготы
- Льгота действует для всех автомобилей ветерана, но не более пяти в месяц.
- Бесплатная парковка доступна только на муниципальных паркингах столицы.
Эта инициатива поддерживает военнослужащих, обеспечивая удобный доступ к парковочным местам без лишних затрат и бюрократии. Все процессы максимально автоматизированы, чтобы облегчить использование сервисов для ветеранов.
Напомним,что Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.
Кроме того, удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дия". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.