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В Киеве парковка будет бесплатной для ветеранов: что для этого нужно

Украина, Пятница 29 ноября 2024 02:20
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В Киеве парковка будет бесплатной для ветеранов: что для этого нужно Фото: как ветеранам получить льготу на паркинг через "Дию" (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве ветераны и участники боевых действий получили право на бесплатную парковку на муниципальных паркингах. Для активации льготы через приложение "Киев Цифровой" нужно поделиться удостоверение ветерана из "Дии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дию.

Как активировать льготу

Поделиться удостоверением через "Дию":

  • В приложении "Дия" выберите вкладку "Добавить документ".
  • Найдите пункт "Удостоверение ветерана" и разрешите получение данных.
  • Добавьте документ в "Дию" за несколько минут.

Шеринг в "Киев Цифровой":

  • В "Киев Цифровой" отправьте копию удостоверения через интеграцию с "Дией".
  • Выберите автомобили (до пяти) для бесплатной парковки.

Активируйте парковку:

  • Не забудьте нажать кнопку "Начать парковку" в приложении, чтобы избежать штрафов.

Условия льготы

  • Льгота действует для всех автомобилей ветерана, но не более пяти в месяц.
  • Бесплатная парковка доступна только на муниципальных паркингах столицы.

Эта инициатива поддерживает военнослужащих, обеспечивая удобный доступ к парковочным местам без лишних затрат и бюрократии. Все процессы максимально автоматизированы, чтобы облегчить использование сервисов для ветеранов.

Напомним,что Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.

Кроме того, удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дия". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.

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