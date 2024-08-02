Ветерани можуть безкоштовно вивчитися в IT: як подати заявку

"Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри"

В міністерстві наголосили, що це гарна можливість для ветеранів опанувати такі професії, як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.

На учасників чекає:

Навчання повного дня - з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18, впродовж 3-6 місяців.

Лише 20% теорії, 80% - практики.

Підготовка до пошуку роботи - створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань.

Безоплатне навчання англійської.

Хто може податися на навчання?

Учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію Росії під час російсько-української війни.

Детальніше про програму та форма реєстрації за посиланням.