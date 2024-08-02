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Ветерани можуть безкоштовно вивчитися в IT: як подати заявку

Фото: безоплатне навчання з ІТ для ветеранів запустили в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мінцифри спільно з Mate academy запустило безоплатне навчання з ІТ. Скористатись даним шансом можуть українські ветерани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства цифрової трансформації України.

"Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри"

В міністерстві наголосили, що це гарна можливість для ветеранів опанувати такі професії, як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.

На учасників чекає:

  • Навчання повного дня - з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18, впродовж 3-6 місяців.
  • Лише 20% теорії, 80% - практики.
  • Підготовка до пошуку роботи - створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань.
  • Безоплатне навчання англійської.

Хто може податися на навчання?

Учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію Росії під час російсько-української війни.

Детальніше про програму та форма реєстрації за посиланням.

Нагадаємо, що сьогодні уряд визначив механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

Ухваленою постановою Кабмін визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Детальніше про те, чим займається фахівець з супроводу ветерана, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що в Україні ветерани мають право на безплатну психологічну допомогу.

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