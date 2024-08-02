RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ветераны могут бесплатно выучиться в IT: как подать заявку

Фото: бесплатное обучение по ИТ для ветеранов запустили в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Минцифры совместно с Mate academy запустило безвозмездное обучение по ИТ. Воспользоваться данным шансом могут украинские ветераны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.

"Помогаем нашим героям адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с войны. Запускаем новый этап проекта по безвозмездному обучению ИТ-специальностей от edtech-компании Mate academy и Минцифры"

В министерстве подчеркнули, что это хорошая возможность для ветеранов овладеть такими профессиями, как Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer или UI/UX Designer.

Участников ждет:

  • Обучение полного дня - с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3-6 месяцев.
  • Лишь 20% теории, 80% - практики.
  • Подготовка к поиску работы - создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний.
  • Бесплатное обучение английскому.

Кто может отправиться на обучение?

Участники и участники боевых действий, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону, а также сдерживали вооруженную агрессию России во время российско-украинской войны.

Подробнее о программе и форме регистрации по ссылке.

Напомним, сегодня правительство определило механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.

Постановлением Кабмин определил механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

Детальнее о том, чем занимается специалист по сопровождению ветерана, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в Украине ветераны имеют право на бесплатную психологическую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МінцифраВетеран