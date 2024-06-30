Ветерани можуть безкоштовно отримати засоби реабілітації: що для цього потрібно

У межах програми передбачено отримання протезно-ортопедичних виробів, у тому числі взуття, засобів для самообслуговування та догляду, допоміжних засобів для пересування тощо.

Щоб отримати допоміжні засоби реабілітації, необхідно надати посвідчення особи, висновок комісії (медико-соціальної експертної комісії, лікарсько-консультативної або військово-лікарської залежно від категорії особи), індивідуальну програму реабілітації й інші підтверджуючі документи.

Де можна подати заявку

Також можна придбати засоби згідно з медичними показаннями самостійно із подальшою компенсацією вартості відповідно до граничних цін, затверджених Мінсоцполітики.

Заявку про забезпечення засобами реабілітації або виплату компенсації можна подати через органи соціального захисту населення, ЦНАП або електронний кабінет особи.

Додаткову інформацію можна отримати за номером: 0 800 332 029.